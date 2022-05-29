قاسم: القدس ستبقى عربية وشعبنا سيواصل الدفاع عنها حتى طرد المستوطن

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، إن "مدينة القدس كانت وستبقى فلسطينية عربية، ولا يمكن لقوة غاشمة أو مستوطن غريب عابر أن يغيير هذه الحقيقة الخالدة".وأضاف قاسم في تصريح مقتضب له اليوم الأحد، أن "‏شعبنا هو صاحب الحق والتاريخ والمكان، وسيواصل دفاعه عن حقه حتى طرد المستوطن، وسيحمي هوية هذه المدينة المقدسة في معركة مفتوحة ومتواصلة مع الاحتلال".هذا وشهدت باحات المسجد الأقصى المبارك اقتحامات كبيرة للمستوطنين، أدوا خلالها صلوات تلمودية و"سجودًا ملحميًا"، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على المرابطين واعتقلت عددًا منهم.