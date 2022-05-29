شؤون فلسطينية

أبو الغيط يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى: انتهاك جديد للوضع القائم

أبو الغيط يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى: انتهاك جديد للوضع القائم
رام الله - دنيا الوطن
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قيام مئات المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصى اليوم الأحد، تحت حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، مؤكدا أن هذا التحرك يشكل انتهاكا جديدا للوضع القائم، كما يمثل استفزازا كبيرا للمشاعر العربية والإسلامية، ويمكن أن يترتب عليه إشعال الأوضاع في مدينة القدس ومناطق أخرى.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي، أن اقتحام ساحة الأقصى، في إطار ما يُعرف بـ "مسيرة الأعلام" هو عملٌ غير مسؤول يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مكاسب داخلية على الساحة الإسرائيلية، ويُحقق أهداف اليمين المتطرف الساعية إلى إلغاء كل وجود فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة والتضييق على رواد الحرم القدسي لأهداف صارت معلومة للجميع.

كما ناشد أبو الغيط القوى المؤثرة عالميا والمجتمع الدولي عموما الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج المشاعر الدينية، وتزيد من منسوب الاحتقان وتغذي دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن شأنها دفع الجميع إلى أتون مواجهات دينية لن يحمد عقباها.

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