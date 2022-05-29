شؤون فلسطينية

مسيرة في أريحا مناهضة لمسيرة "الأعلام الإسرائيلية" بالقدس ونصرة للأقصى

مسيرة في أريحا مناهضة لمسيرة "الأعلام الإسرائيلية" بالقدس ونصرة للأقصى
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت وسط مدينة أريحا، مساء اليوم الأحد، مسيرة دعت لها حركة "فتح" في المحافظة، ضد "مسيرة الأعلام" التهويدية بالقدس المحتلة، ونصرة للمسجد الأقصى.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مناصرة للقدس والأقصى، وأخرى تدعو للتصدي للاحتلال ومواجهة مخططاته.

وأكد المشاركون أن هذه المسيرة تأتي ردا على "مسيرة الأعلام" التهويدية وسط القدس المحتلة، وتنديدا بممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق المصلين وأبناء شعبنا في الأقصى والقدس.

وكانت جامعة الاستقلال في مدينة أريحا قد نظمت مسيرة أعلام فلسطينية جابت شوارع المدينة بالمركبات في وقت سابق من اليوم، ضد "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وانطلقت اليوم دعوات لرفع الأعلام الفلسطينية والتصدي لمسيرة المستوطنين في كافة الميادين والمحافظات الفلسطينية، ونحو حواجز الاحتلال.

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