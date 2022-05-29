حماس تنظم مسيرات حاشدة وسط القطاع منددة بمسيرة الأعلام

وبدوره، قال القيادي في الحركة، ماهر الحولي: إن "جماهير شعبنا تخرج اليوم لتؤكد مع المقاومة بأن المسجد الأقصى خط أحمر، وأن أي مساس بالمسجد الأقصى أو بأهلنا في القدس

بمثابة شرارة ثورة وغضب في وجه الاحتلال".





وأكد الحولي بأن المقاومة الفلسطينية وحركة (حماس) ومن خلفها أحرار شعبنا الفلسطيني وفصائله، ستبقى الدرع الحصين للدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساته حتى تحرير ثرى وطننا من دنس

الاحتلال.





وشدد على أن صمود أهلنا في القدس وفي الداخل المحتل سيحبط مخططات الاحتلال وأن "رجال الأقصى والمقاومة للعدو بالمرصاد".





ودعا الحولي في كلمته أهالي القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، وأهالي الضفة الغربية وأحرار الأمة العربية والإسلامية إلى أخذ دورهم في الدفاع عن المقدسات والأقصى.