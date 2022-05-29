الخارجية الإيرانية: تنفيذ ممر الخليج البحر الأسود مصدر لتطورات إيجابية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إن توقيع وثيقة الممر الدولي الذي يصل الخليج بالبحر الأسود يشكل منطلقا لتطورات إيجابية في التجارة والترانزيت بين طهران والبحر الأسود.وفي لقائه يوم الأحد بطهران الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لازار كومان سكو، هنأ أمير عبد اللهيان لمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس هذه المنظمة، لافتا إلى وجود فرص كثيرة للتعاون بينها والجمهورية الإسلامية الإيرانية.كما نوه وزير الخارجية إلى إمكانيات إيران الواسعة في مجالي الترانزيت والطاقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.وتحدث وزير الخارجية الإيراني عن المؤتمر الدولي تحت عنوان "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود..آفاق التعاون"، الذي سيقام في طهران، منوها بأنه يشكل فرصة مواتية لتحديد مجالات التعاون المتبادل بين الجانبين.وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى حسم وثيقة التعاون حول ممر الخليج - البحر الأسود، مؤكدا استعداد طهران لرفع مستوى التعاون مع هذه المنظمة.إلى ذلك اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، أن إيران من أكثر "شركاء الحوار" نشاطا بالنسبة لهذه المنظمة، متطلعا إلى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء مؤتمر "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" الذي سيبدأ أعماله يوم الاثني في طهران.وقدم لازار كومان سكو خلال اللقاء مع أمير عبد اللهيان تقريرا حول نشاطات المنظمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وتداعيات حرب أوكرانيا في هذا الخصوص.