عاجل

  • نادي الأسير الفلسطيني: تسجيل 56 عملية اعتقال مؤكدة في القدس ومناطق أخرى بالضفة الغربية

  • الهلال الأحمر: طواقمنا تعاملت مع 145 إصابة في الضفة الغربية خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحاماته واعتداءاته الأخيرة

  • رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت: لن نتخلى عن وحدة القدس

  • قناة (كان): اندلاع مواجهات في حي الشيخ جراح في القدس

مباشر | مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الساهرة

دولي

الخارجية الإيرانية: تنفيذ ممر الخليج البحر الأسود مصدر لتطورات إيجابية

الخارجية الإيرانية: تنفيذ ممر الخليج البحر الأسود مصدر لتطورات إيجابية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إن توقيع وثيقة الممر الدولي الذي يصل الخليج بالبحر الأسود يشكل منطلقا لتطورات إيجابية في التجارة والترانزيت بين طهران والبحر الأسود.

وفي لقائه يوم الأحد بطهران الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لازار كومان سكو، هنأ أمير عبد اللهيان لمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس هذه المنظمة، لافتا إلى وجود فرص كثيرة للتعاون بينها والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما نوه وزير الخارجية إلى إمكانيات إيران الواسعة في مجالي الترانزيت والطاقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

وتحدث وزير الخارجية الإيراني عن المؤتمر الدولي تحت عنوان "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود..آفاق التعاون"، الذي سيقام في طهران، منوها بأنه يشكل فرصة مواتية لتحديد مجالات التعاون المتبادل بين الجانبين.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى حسم وثيقة التعاون حول ممر الخليج - البحر الأسود، مؤكدا استعداد طهران لرفع مستوى التعاون مع هذه المنظمة.

إلى ذلك اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، أن إيران من أكثر "شركاء الحوار" نشاطا بالنسبة لهذه المنظمة، متطلعا إلى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء مؤتمر "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" الذي سيبدأ أعماله يوم الاثني في طهران.

وقدم لازار كومان سكو خلال اللقاء مع أمير عبد اللهيان تقريرا حول نشاطات المنظمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وتداعيات حرب أوكرانيا في هذا الخصوص.

أخبار ذات صلة

&#34;بلومبيرغ&#34;: دول أوروبية جديدة مستعدة للاستجابة لمطالب بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

"بلومبيرغ": دول أوروبية جديدة مستعدة للاستجابة لمطالب بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

الكرملين: بوتين يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع إردوغان الاثنين

الكرملين: بوتين يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع إردوغان الاثنين

استمرار موجة غلاء الوقود في إسرائيل

استمرار موجة غلاء الوقود في إسرائيل

ترامب: الروبل الروسي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى بسبب أسعارالنفط

ترامب: الروبل الروسي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى بسبب أسعارالنفط

مسؤولة أممية: أبلغنا الصين &#34;قلقنا من التدابير&#34; في تركستان الشرقية

مسؤولة أممية: أبلغنا الصين "قلقنا من التدابير" في تركستان الشرقية

بعد اعتقال استمر 20 عاماً.. إطلاق سراح فوساكو شيغينوبو أشهر المتضامنات مع القضية الفلسطينية

بعد اعتقال استمر 20 عاماً.. إطلاق سراح فوساكو شيغينوبو أشهر المتضامنات مع القضية الفلسطينية

جيش الاحتلال يصدر تعليمات بمنع اصطحاب الجنود البدو أسلحتهم لمنازلهم

جيش الاحتلال يصدر تعليمات بمنع اصطحاب الجنود البدو أسلحتهم لمنازلهم

صحيفة أميركية: واشنطن سترسل أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا

صحيفة أميركية: واشنطن سترسل أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: ما تعرضت له القدس بمواطنيها ومقدساتها إرهاب دولة الاستعمار المنظم

"الخارجية": ما تعرضت له القدس بمواطنيها ومقدساتها إرهاب دولة الاستعمار المنظم

إصابة مستوطنين في القدس ونابلس ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

إصابة مستوطنين في القدس ونابلس ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

مواجهات مع الاحتلال واعتقال شابين في عاطوف

مواجهات مع الاحتلال واعتقال شابين في عاطوف

مسيرة أعلام فلسطينية في خان يونس دعما وإسناد لأهلنا في القدس

مسيرة أعلام فلسطينية في خان يونس دعما وإسناد لأهلنا في القدس

قاسم: القدس ستبقى عربية وشعبنا سيواصل الدفاع عنها حتى طرد المستوطن

قاسم: القدس ستبقى عربية وشعبنا سيواصل الدفاع عنها حتى طرد المستوطن

مسيرة في أريحا مناهضة لمسيرة &#34;الأعلام الإسرائيلية&#34; بالقدس ونصرة للأقصى

مسيرة في أريحا مناهضة لمسيرة "الأعلام الإسرائيلية" بالقدس ونصرة للأقصى

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في جنين

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في جنين

مستوطنون يهاجمون حي الشيخ جراح

مستوطنون يهاجمون حي الشيخ جراح

منوعات

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد: فريال في &#34;باب الحارة&#34; تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: فريال في "باب الحارة" تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها &#34;حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش&#34;

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها "حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش"

عربي

مصر.. العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين خلال 24 ساعة

مصر.. العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين خلال 24 ساعة

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات