مصر.. العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلن النائب، محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، أنه سيتم الإراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين خلال 24 ساعة أو أكثر، مؤكدا أنه ستتوالى القوائم بعد ذلك.ووجه عبد العزيز خلال منشور له على "فيسبوك" يوم الأحد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهات المعنية.وأشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي استقبلت خطابا من المنظمات الحقوقية، مرفق به قائمة من الأسماء ومن المقرر أن يتم فحصها في الوقت الحالي.وفي سياق متصل، ثمنت لجنة العفو الرئاسي دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه السيسي، وقالت إنها تنتهز المناسبة لتدعو الشعب المصري إلى المشاركة في الحوار الوطني، والعبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل للجميع.وفي وقت سابق، قال ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تلقى عددا كبيرا من الطلبات بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والذي جاء خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.كما أكد ولاء جاد الكريم أن المجلس لا ينظر للأسماء البارزة دون المعايير الخاصة التي وضعها للمجلس للتعامل مع الطلبات، والتي تشمل نوع العقوبة والأولوية للأشخاص غير المتورطين في أعمال العنف، والأعمار الأصغر سنا لمنحهم فرصة من أجل فتح صفحة جديدة مع الدولة، وفق ما نقلت روسيا اليوم.