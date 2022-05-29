الكرملين: بوتين يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع إردوغان الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأكّد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف،اليوم الأحد، أنّ خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشمل إجراء محادثة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، غداً الإثنين.وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي والتركي يخططان لإجراء مكالمة هاتفية في 30 أيار/مايو الجاري.وأفاد بيسكوف أيضاً بأنّ إردوغان عرض على الرئيس بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.وكان أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في وقت سابق من هذا اليوم، بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غداً الإثنين، وكذلك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وشدد إردوغان على أن بلاده ستواصل تشجيع روسيا وتركيا على الحوار. وقال في حديث للصحافيين خلال عودته من أذربيجان، "سنواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، وسيكون لدينا اتصالان هاتفيان مع الجانبين يوم الاثنين"، وفق ا نقلت قناة الميادين.هذا وصرّح بيسكوف قبل يومين، أنّ "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجمّدة الآن بقرار من كييف، ووفقاً للنهج الذي اختاره الجانب الأوكراني".