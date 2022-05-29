القدس: الاحتلال يعتقل مواطنين ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بالشيخ جراح





في السياق، افادت قناة (الجزيرة)، أن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.





إلى ذلك فرقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين عند منطقة باب الساهرة بمدينة القدس، واعتقلت عدداً منهم.



يشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة القدس، تزامنا مع انطلاق مسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون في المدينة، أدت الى اصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ستة شبان مقدسيين خلال تواجدهم في شارع الرشيد بالقدس المحتلة، دون التمكن من معرفة هوياتهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.