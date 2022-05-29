"الخارجية المصرية": نحذر من مغبة تغيير الوضع التاريخي والقانوني بالقدس على الأوضاع بالأراضي الفلسطينية



وحضر اللقاء: سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان له، اليوم الأحد إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب على "ضرورة وقف أية إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.وحذر شكري خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة المصرية القاهرة، من مغبة ذلك على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، كما أعاد الوزير شكري التأكيد على أن مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وأفق إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة".وأضاف البيان أن الوزير شكري شدد على "موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية العمل على تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".بدوره، أعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب عن تقديره لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ومساعيها المُقدرة لتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه.