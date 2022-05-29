عاجل

  • الاحتلال يعتقل 6 شبان مقدسيين من شارع الرشيد بالقدس

  • اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة عنبتا شرق طولكرم

  • مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

مباشر | مسيرة الاعلام الاستفزازية تنطلق نحو البلدة القديمة من باب العامود

شؤون فلسطينية

"الخارجية المصرية": نحذر من مغبة تغيير الوضع التاريخي والقانوني بالقدس على الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

"الخارجية المصرية": نحذر من مغبة تغيير الوضع التاريخي والقانوني بالقدس على الأوضاع بالأراضي الفلسطينية
وزير الخارجية المصرية سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان له، اليوم الأحد إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب على "ضرورة وقف أية إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وحذر شكري خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة المصرية القاهرة، من مغبة ذلك على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، كما أعاد الوزير شكري التأكيد على أن مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وأفق إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة".

وأضاف البيان أن الوزير شكري شدد على "موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية العمل على تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

بدوره، أعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب عن تقديره لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ومساعيها المُقدرة لتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه.

وحضر اللقاء: سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بورين بالزجاجات الحارقة

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بورين بالزجاجات الحارقة

الاحتلال يعتقل 6 شبان مقدسيين من شارع الرشيد

الاحتلال يعتقل 6 شبان مقدسيين من شارع الرشيد

اطلاق نار على قوات الاحتلال بمنطقة حوارة بنابلس

اطلاق نار على قوات الاحتلال بمنطقة حوارة بنابلس

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم الفارعة

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم الفارعة

6 إصابات في مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة

6 إصابات في مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة

اشتية: القدس عاصمتنا الأبدية وهي مدينة محتلة ولن تصنع غطرسة القوة سيادة عليها

اشتية: القدس عاصمتنا الأبدية وهي مدينة محتلة ولن تصنع غطرسة القوة سيادة عليها

&#34;الخارجية&#34;: مسيرة الأعلام والتنكيل بالمقدسيين لن تنشئ حقا للاحتلال في القدس

"الخارجية": مسيرة الأعلام والتنكيل بالمقدسيين لن تنشئ حقا للاحتلال في القدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بورين بالزجاجات الحارقة

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بورين بالزجاجات الحارقة

الاحتلال يعتقل 6 شبان مقدسيين من شارع الرشيد

الاحتلال يعتقل 6 شبان مقدسيين من شارع الرشيد

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم الفارعة

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم الفارعة

6 إصابات في مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة

6 إصابات في مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

خيارات برشلونة الدفاعية في سوق الانتقالات

خيارات برشلونة الدفاعية في سوق الانتقالات

مستوطنون يعتدون على سيدة مقدسية ويحاولون اقتحام المحال التجارية

مستوطنون يعتدون على سيدة مقدسية ويحاولون اقتحام المحال التجارية

الأردن تدين السماح لمتطرفين وأعضاء كنيست باقتحام الأقصى

الأردن تدين السماح لمتطرفين وأعضاء كنيست باقتحام الأقصى

منوعات

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد: فريال في &#34;باب الحارة&#34; تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: فريال في "باب الحارة" تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها &#34;حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش&#34;

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها "حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش"

عربي

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات

العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في &#34;اعتداءات&#34; على ناشطات صحراويات

العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في "اعتداءات" على ناشطات صحراويات