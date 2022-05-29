عاجل

  • "مسيرة الأعلام" تصل البلدة القديمة بالقدس المحتلة من باب العامود

  • إصابة أمين سر "فتح" ناصر قوس بالبلدة القديمة في القدس خلال مواجهات مع المستوطنين

  • قوات الاحتلال تحاول تفريق مسيرة الأعلام الفلسطينية بشارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

  • "الخارجية": مسيرة الأعلام والتنكيل بالمقدسيين لن تنشئ حقا للاحتلال في القدس

مباشر | استديو الوطن: تغطية خاصة حول اقتحام المسجد الأقصى المبارك ومسيرة الأعلام

شؤون فلسطينية

"الخارجية": مسيرة الأعلام والتنكيل بالمقدسيين لن تنشئ حقا للاحتلال في القدس

"الخارجية": مسيرة الأعلام والتنكيل بالمقدسيين لن تنشئ حقا للاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن "مسيرة الأعلام" التهويدية والتنكيل بالمقدسيين لن تنشئ حقا للاحتلال الإسرائيلي في القدس.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، "إن إسرائيل تحاول إعادة احتلالها للقدس كلما سنحت لها الفرصة، وكل فرصة تسنح لها لا نجح في ذلك تعود للعويل والصراخ وإطلاق التصريحات، وكأن ذلك يخلق واقعا. فلا تصريحات بينيت أو تجوال بن غفير او زيارة نتنياهو او حشد الالاف من كارهي العرب من شبيبة التلال والمدارس الدينية التي تحرض على قتل العرب، ستفرض وضعا أو تخلق حقيقة أو تبني مستقبلا".

وأضافت أن حشد الآلاف من الجنود والشرطة الخاصة لدولة الاحتلال لتمرير مسيرة في مدينة يعتبرونها عاصمتهم، ورفع مستوى حالة الطوارئ إلى القصوى، واتخاذ إجراءات اعتقال عديدة بحق الفلسطينيين المقدسيين، والاعتداء والتنكيل بالشباب والشابات، كل ذلك من أجل إنجاح مسيرة لعدة ساعات يقومون بتمريرها مرة كل عام في مناسبة مصطنعة اخترعوها كذبا ويحاولون شرعنتها ولم ينجحوا، ومع ذلك فلا المسيرة تسير ولا الأمن مستتب ولا السيادة قائمة ولا أعلامهم دائمة ولا جنودهم رادعة ولا تصريحاتهم مقنعة ولا إجراءاتهم نافعة. حتى لو نجحوا بالقوة في تمرير مسيرتهم لهذا اليوم، فإن بقية أيام السنة تكون القدس لأصحابها تنضح بهم وتسعد بوجودهم، فالتزوير ينكشف والحقيقة هي الباقية ونحن هنا باقون".

وأدانت الوزارة بأشد العبارات تغول الاحتلال ومؤسساته على القدس، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصرفات قواته وشرطته الهمجية التي توفر الحماية والدعم والإسناد لممارسات رعناء تخرج من مجموعات متطرفة تم تعبئتها ايديولوجيا لكي تتصرف بعنجهية وكراهية بحق كل ما هو فلسطيني في القدس، أغلبهم شباب ينتمون لمدارس دينية تشبعوا بكراهية العرب والحقد عليهم، ويرفضون حتى الوجود الفلسطيني في كل مظاهره، وشعارهم الموت للعرب.

وتابعت: "تصرف حاقد وفاشي يصدر عن قوات الاحتلال التي تتصرف بكل حقد وكراهية بحق كل فلسطيني، وكأن لها ثأرا تريد استرداده، وترى في كل فلسطيني يتحرك عدواً يجب استفزازه، وقهره والإساءة له، ومن يتمرد على ذلك ينكّل به ويضرب بقسوة".

وقالت إن "المجموعة الأولى (المستوطنون) تريد احتكار المكان وإقناع نفسها بملكيته السماوية ولا تستحمل رؤية غيرها فيه. وتعتقد أن الضجيج والصراخ سيغلب على الصوت الآخر وهذا يعد انتصاراً. وتعتقد أن رفع أعلامهم بأعداد كبيرة سيحيل القدس لهم، وأن رقصهم المصطنع سيؤسس ثقافة أو يحيل تراثاً عميقاً سائداً إلى قناع. انهم فعلا لواهمون".

وأضافت أن "المجموعة الثانية (قوات الاحتلال) تتباهى بما تحمله من سلاح وما تعتقد أنها تمثله من سلطة قانون، بينما هم في حقيقتهم قطاع طرق وعصابات إرهاب. يستعملون تفوقهم العددي وإرهابهم المتواصل وضربهم المبرح لأي فلسطيني وكأنه انتصار لهم وحالة ردع للفلسطيني، بينما الصور الموثقة والفيديوهات المصورة التي يشاهدها العالم في الأقصى وباب العامود وحارات القدس القديمة وفي تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة وجثمان الشهيد وليد الشريف يظهر انهم مجرد مجرمين لا أكثر، تخلوا عن إنسانيتهم منذ سنين، يستبيحون لأنفسهم ما حرّمه القانون، فالفاشية تسري في عيونهم والعنصرية تقطر من أفواههم والحقد يخرج من تصرفاتهم. أما العدالة فهي حتما في انتظارهم".

أخبار ذات صلة

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

شاهد: طائرة درون تحمل العلم الفلسطيني تحلق في منطقة باب العامود

شاهد: طائرة درون تحمل العلم الفلسطيني تحلق في منطقة باب العامود

خيارات برشلونة الدفاعية في سوق الانتقالات

خيارات برشلونة الدفاعية في سوق الانتقالات

شاهد: شاب يضرب مستوطنًا اعتدى على فلسطينية بغاز الفلفل بالبلدة القديمة بالقدس

شاهد: شاب يضرب مستوطنًا اعتدى على فلسطينية بغاز الفلفل بالبلدة القديمة بالقدس

انطلاق مسيرة الاعلام بمدينة القدس وبينت يصدر تعليماته

انطلاق مسيرة الاعلام بمدينة القدس وبينت يصدر تعليماته

بينهم أمين سر (فتح).. 24 اصابة بالبلدة القديمة والاحتلال يعتدي على طواقم الهلال الأحمر

بينهم أمين سر (فتح).. 24 اصابة بالبلدة القديمة والاحتلال يعتدي على طواقم الهلال الأحمر

مستوطنون يعتدون على سيدة مقدسية ويحاولون اقتحام المحال التجارية

مستوطنون يعتدون على سيدة مقدسية ويحاولون اقتحام المحال التجارية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

خيارات برشلونة الدفاعية في سوق الانتقالات

خيارات برشلونة الدفاعية في سوق الانتقالات

مستوطنون يعتدون على سيدة مقدسية ويحاولون اقتحام المحال التجارية

مستوطنون يعتدون على سيدة مقدسية ويحاولون اقتحام المحال التجارية

&#34;الديمقرطية&#34; تدعو لرفع العلم الفلسطيني في كل مكان

"الديمقرطية" تدعو لرفع العلم الفلسطيني في كل مكان

الجهاد لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث بالأقصى من مشاهد استفزازية

الجهاد لـ"دنيا الوطن": الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث بالأقصى من مشاهد استفزازية

منظمة التحرير تحذر من تجاوزات حكومة الاحتلال لكل الأعراف والخطوط الحمراء بالقدس

منظمة التحرير تحذر من تجاوزات حكومة الاحتلال لكل الأعراف والخطوط الحمراء بالقدس

أبو ردينة: إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية ولا يمكننا القبول بتدنيس المقدسات

أبو ردينة: إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية ولا يمكننا القبول بتدنيس المقدسات

&#34;الخارجية&#34; تدين استمرار الاحتلال بانتهاك الوضع القائم بالأقصى ومحاولاته المستمرة لتغييره

"الخارجية" تدين استمرار الاحتلال بانتهاك الوضع القائم بالأقصى ومحاولاته المستمرة لتغييره

منوعات

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد: فريال في &#34;باب الحارة&#34; تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: فريال في "باب الحارة" تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها &#34;حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش&#34;

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها "حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش"

عربي

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات

العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في &#34;اعتداءات&#34; على ناشطات صحراويات

العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في "اعتداءات" على ناشطات صحراويات