شاهد: شاب يضرب مستوطنًا اعتدى على فلسطينية بغاز الفلفل بالبلدة القديمة بالقدس

















رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو، يظهر شجاعة أحد الشبان الفلسطينيين، وذلك عندما أقدم على ضرب احد المستوطنين بسبب اعتدائه على سيدة فلسطينية في البلدة القديمة بمدينة القدس، ورشها بغاز الفلفل.وكان عشرات الالاف من المستوطنين قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، مما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.