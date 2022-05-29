انطلاق مسيرة الاعلام بمدينة القدس وبينت يصدر تعليماته



من جانبها، أكدت قناة (الجزيرة) الفضائية، بأن هناك استنفاراً كبيراً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.



وكان الالاف من المستوطنين قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، مما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين المرابطين في الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بانطلاق مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون، مساء اليوم الأحد، في مدينة القدس، معلنة في الوقت ذاته أنها الان في طريقها الى منطقة باب العامود.في السياق ذاته، أكدت القناة الإسرائيلية، أن نفتالي بينت، رئيس الوزارء في حكومة الاحتلال أصدر تعليماته للشرطة الإسرائيلية للتعامل بحزم مع أي تصدي للفلسطينيين لمسيرة الأعلام.بدورها، أفادت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال أفرغت منطقة باب العامود بالكامل من المقدسيين، وتم اغلاق جميع المحال التجارية في البلدة القديمة.