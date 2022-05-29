بينهم أمين سر (فتح).. 24 اصابة بالبلدة القديمة والاحتلال يعتدي على طواقم الهلال الأحمر

رام الله - دنيا الوطنأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة القدس، أن طواقمها تعاملت مع 24 إصابة بين المواطنين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في محيط وداخل البلدة القديمة بالقدس.وأشارت في تصريح لها، إلى أنه تم نقل 8 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج، اما باقي الإصابات فقد تم علاجهم ميدانيا، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الاصابات كانت بالمطاط والضرب وغاز الفلفل.وأكدت الجمعية في تصريح لها، أن شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقمها في محيط باب العامود بالقدس.بدورها، أكدت الوكالة الفلسطينية الرسمية، اصابة أمين سر حركة "فتح" بالبلدة القديمة القدس المحتلة ناصر قوس ونجله جهاد، مساء اليوم الأحد، جراء الاعتداء عليهما خلال تصديهما للمستوطنين في البلدة القديمة.