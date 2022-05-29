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شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على سيدة مقدسية ويحاولون اقتحام المحال التجارية

مستوطنون يعتدون على سيدة مقدسية ويحاولون اقتحام المحال التجارية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على سيدة مقدسية برش "غاز الفلفل" في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا من محيط باب الساهرة، وحاول مستوطنون اقتحام المحال التجارية في البلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا على سيدة مقدسية برش "غاز الفلفل" في شارع الواد بالبلدة القديمة، مشيرةً إلى أن المواطنين تصدوا لهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا مقدسيا من محيط باب الساهرة.

وتابعت أن مجموعات من المستوطنين حاولوا اقتحام المحال التجارية في سوق "خان الزيت" بالبلدة القديمة.

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