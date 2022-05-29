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شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الثانية والثالثة والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/23)، بالاضافة الى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21).

وطالبت الهيئة، المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 8 صباح يوم غدٍ الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على الزامهم بموعد سفرهم وفق الاعلان، حيث أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت الهيئة، المسافرين، لإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وكذلك إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/23)


كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21)

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