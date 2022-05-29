عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، بالاختناق خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.في التفاصيل، أصيب، اليوم الأحد، عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع شرق بيت لحم.وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن المواجهات تركّزت على المدخل الشمالي للبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.في السياق، اصيب، عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بزاريا شمال غرب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بزاريا وسط إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.إلى مدينة طولكرم، فقد أصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب مدينة طولكرم.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.