هرتسوغ: ليوم نحن جاهزون ومستعدون لأي سيناريو.. هذا ما طالبه المتطرف بن غفير

رام الله - دنيا الوطننقلت صحفية (معاريف)، عن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قوله: "اليوم نحن جاهزون ومستعدون لأي سيناريو".من جانبه، طالب المتطرف ايتمار بن غفير، عضو الكنيست الإسرائيلي، شرطة الاحتلال الاسرائيلي، بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين الذين يقومون برشق الحجارة نحو المستوطنين، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.إلى ذلك، أفا موقع (يديعوت هشيتخ)، باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس، تزامنا مع انطلاق مسيرة الاعلام.بدوره، أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن الالاف من قوات شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود انتشروا في أنحاء مدينة القدس استعداداً لمسيرة الاعلام.