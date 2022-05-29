الأردن تدين السماح لمتطرفين وأعضاء كنيست باقتحام الأقصى





وشدد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.



وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلية، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، مُحذّرة من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة.وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال، تُعدّ انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.