أبو مجاهد: الاحتلال سيدفع ثمن هذه التطورات التصعيدية في القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة "أبو مجاهد"، اليوم الأحد، أن "العدو سيدفع ثمن هذه التطورات التصعيدية في القدس المحتلة".وقال أبو مجاهد في حديثه على (قناة الميادين):" إن المقاومة الفلسطينية صادقة بعهدها ووعدها ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أن عدد كبير من الاتصالات انهالت من الوسطاء الذين قالوا إنه لن تكون هناك استفزازات لكن ما نشاهده هو اعتداء على شعبنا.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، قال اليوم الأحد، إننا "في هذا اليوم نتعهد بأن القدس لن تقسم ابدأ".واقتحم أكثر من 500 مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة.وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد حذرت إسرائيل من إقامة "مسيرة الأعلام"، في حين رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، تغيير مسارها المقرر، ما يعني مرورها بباب العامود والحي الإسلامي داخل أسوار البلدة