رئيس حكومة الاحتلال: في هذا اليوم نتعهد بأن القدس لن تقسم أبداً

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأحد، إننا "في هذا اليوم نتعهد بأن القدس لن تقسم ابدأ".جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، عقب انتهاء الجولة الأولى من اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.وتابع بينت خلال الاجتماع، أن "التلويح بالعلم الإسرائيلي في القدس أمر طبيعي".يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من "مسيرة الأعلام" التي ينوي عشرات المستوطنين تنفيذها في مدينة القدس، عند باب العمود اليوم الأحد.واقتحم أكثر من 500 مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة.وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد حذرت إسرائيل من إقامة "مسيرة الأعلام"، في حين رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، تغيير مسارها المقرر، ما يعني مرورها بباب العامود والحي الإسلامي داخل أسوار البلدة القديمة في القدس.