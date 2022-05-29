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دولي

استمرار موجة غلاء الوقود في إسرائيل

استمرار موجة غلاء الوقود في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأحد، باستمرار موجة غلاء الوقود في إسرائيل.

وسيرتفع سعر الوقود عند انتصاف ليلة الثلاثاء - الأربعاء المقبلة، حيث سيصل سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية، بـ 66 أغورة، ليباع لقاء 7.72 شواكل.

وتبقى التعبئة بالخدمة الكاملة دون تغيير، وتبلغ الإضافة لكل ليتر 21 أغورة، كما كان الحال في الشهر الماضي.

هذا وقد تقرر منتصف الشهر الماضي، تخفيض الضرائب عن الوقود، وفي أعقاب هذا القرار انخفض سعر الوقود من 95 بنصف شيكل، إذ بلغ 6.94 شيكل. 

وبعد أسبوعين فقط، أعلنت وزارة الطاقة عن ارتفاع أسعار الوقود ب 12 أغورة لكل ليتر.

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