"الديمقرطية" تدعو لرفع العلم الفلسطيني في كل مكان

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأحد في بيان أصدرته، جماهير الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلىة عاصمة دولتنا الفلسطينية المنشودة وفي كافة المحافظات، إلى رفع العلم الفلسطيني رداً على "مسيرة الأعلام"، التي تنوي حكومة الاحتلال تنظيمها مساء اليوم في القدس المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كل التحذيرات التي وجهتها أطراف عدة فلسطينية وعربية ودولية.وقالت الجبهة ،إن "رفع العلم الفلسطيني هذا اليوم وبكثافة وفي كافة المسيرات والمواجهات ، إنما هو تعبير وإعلان عن تمسك شعبنا بأرضه وقدسه في مواجهة غلاة المستوطنين ، وتعبير عن إصرار شعبنا على مواجهة الاحتلال والتصدي لزعرانه".وأضاف البيان ، إن "مسيرة الاعلام حتى لو تم تنظيمها لن تلغي حق الشعب الفلسطيني في القدس واستعادتها، باعتبارها جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمته، وكل قرارات الشرعية الدولية تؤكد على ذلك، فالصراع مع الاحتلال وتمسك شعبنا بالقدس وفي كل الأرض الفلسطينية يشتد بعد 55 عاما من احتلالها، وها هي جماهير شعبنا في القدس في الطليعة في مواجهة كل إجراءات التهويد بالرغم من كل حملات التنكيل والاعتقال والقتل والابعاد وهدم المنازل.وتابع "النصر حتما سيكون حليف شعبنا مهما طال الزمن ومهما اشتدت وتغولت اجراءات الاحتلال وجرائمه".