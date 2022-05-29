الجهاد لـ"دنيا الوطن": الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث بالأقصى من مشاهد استفزازية

خاص دنيا الوطن - شيماء عيدأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق السلمي، أن "هناك جهودًا تُبذل من قِبل الوسطاء، لافتًا إلى أن "المقاومة نُتابع ما يجري في القدس من الصور والمشاهد التي تستفز كل مشاعر العرب والمسلمين بشكل عام".وقال السلمي في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "العدو يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما يحصل".وتابع، أن "الجميع اليوم مطالب أن يتحمل المسؤلية الكاملة بلجم المحتل الصهيوني".وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد حذرت إسرائيل من إقامة "مسيرة الأعلام"، في حين رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، تغيير مسارها المقرر، ما يعني مرورها بباب العامود والحي الإسلامي داخل أسوار البلدة القديمة في القدس.وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك عقب اجتماع عقدته الخميس المنصرم، في غزة إن" مخطط مسيرة الأعلام سيكون "برميل بارود ينفجر ويشعل المنطقة بأكملها"، مضيفة أن الفصائل وأجنحتها العسكرية المسلحة "جاهزة في كافة المجالات لمواجهة هذا العدوان".واقتحم أكثر من 500 مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله.