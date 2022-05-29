"حشد" تدعو أحرار العالم لتكثيف الضغط على الاحتلال وتصعيد النضال من أجل حماية القدس

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، نداء عاجل إلى الرأي العام العالمي، والمجتمع الدولي، وكافة المنظمات الإنسانية الحقوقية الحكومية وغير حكومية، وكل قوى التحرر والحرية والسلام والمناهضة للاحتلال والمؤمنة بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال لتكثيف الضغط، وتصعيد النضال من أجل حماية مدينة القدس الفلسطينية.وبينت "حشد" في نداءها أن مدينة القدس تتعرض لأبشع الإجراءات من قبل دولة الاحتلال والمستوطنين بهدف تهويد المدينة المقدسة، وتهجير سكانها وممارسة جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري بحقهم، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرض التقسيم الزمني والمكاني في المسجد الأقصى، عدا عن الاعتداءات على المدنيين بالقتل الميداني وحملات الاعتقال التعسفي وفرض الضرائب وهدم المنازل، وسحب الاقامات من السكان وغيرها من انتهاكات.وجددت الهيئة الدولية “حشد” الدعوة للضمير الإنساني الحي من أجل تعزيز التضامن مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني، والتحرك الشعبي والضغط على دول العالم للقيام بواجباتها لإنقاذ مدنية القدس عاصمة الحب والسلام ورمز شعب وأمة تعاني من أبشع أنواع الاحتلال.كما حثت أحرار العالم للانضمام إلى جوار الفلسطينيين لتنظيم فعاليات التضامن المختلفة، والتحرك في مسيرات شعبية والعمل التضامني بكل اشكاله، وتطالب الجميع بدعوة حكومات العالم الحر لمطالبة دول الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء اضطهادها واحتلالها للشعب الفلسطيني، وضمان تحملها للالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني ولاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتوسيع رقعة عزل ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها.وأشارت إلى أننا شعب يعيش تحت الاحتلال والحصار والتميز العنصري بلا حماية ونحتاجكم لتتكلموا لتزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على الظلم والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولتطالبوا بوقف الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.وخُتم النداء بالتأكيد على أننا كشعب فلسطيني نحتاجكم لنصرخ في وجه الظلم، وضد ازدواجية المعايير، ولحث حكوماتكم على القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية إزاء حماية المدنيين في فلسطين.