عاجل

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين من باب العامود بعد اشتباكها معهم بالأيدي

شؤون فلسطينية

الأسرى الإداريون يعلنون خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي

الأسرى الإداريون يعلنون خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأسرى الأداريين  في سجون الاحتلال اليوم الأحد عن خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي في كافة السجون التي يتواجدون بها. 

وأكد الأسرى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تصعيد نضالي يخوضه الأسرى الإداريون ليكون بمثابة الرسالة الأخيرة لكل الأطراف لوقف هذه المجزرة المسمّاه الاعتقال الإداري، وذلك قبل فوات الأوان، والذهاب إلى الخيار الأخير الإضراب المفتوح عن الطعام.

ودعا الأسرى كافة أبناء الشعب الفلسطيني والفصائل الوطنية والإسلامية بتصعيد الفعاليات للتضامن والوقوف معهم  في معركتهم ضد هذا الاعتقال.

وكان قرابة 500 أسير إداري قرروا  مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بأشكالها المختلفة، في خطوة لمواجهة الاعتقال الإداري، ولفت أنظار العالم إلى قضيتهم.

أخبار ذات صلة

الجهاد لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث بالأقصى من مشاهد استفزازية

الجهاد لـ"دنيا الوطن": الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث بالأقصى من مشاهد استفزازية

منظمة التحرير تحذر من تجاوزات حكومة الاحتلال لكل الأعراف والخطوط الحمراء بالقدس

منظمة التحرير تحذر من تجاوزات حكومة الاحتلال لكل الأعراف والخطوط الحمراء بالقدس

أبو ردينة: إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية ولا يمكننا القبول بتدنيس المقدسات

أبو ردينة: إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية ولا يمكننا القبول بتدنيس المقدسات

&#34;الخارجية&#34; تدين استمرار الاحتلال بانتهاك الوضع القائم بالأقصى ومحاولاته المستمرة لتغييره

"الخارجية" تدين استمرار الاحتلال بانتهاك الوضع القائم بالأقصى ومحاولاته المستمرة لتغييره

شاهد: بدء &#34;مسيرة الأعلام&#34; بمدينة اللد بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية

شاهد: بدء "مسيرة الأعلام" بمدينة اللد بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية

شاهد: رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى ومرابطون يردون بالعلم الفلسطيني

شاهد: رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى ومرابطون يردون بالعلم الفلسطيني

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: اقتحام واستهداف الأقصى حلقة من حلقات تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين

"المنظمات الأهلية": اقتحام واستهداف الأقصى حلقة من حلقات تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين

خطيب الأقصى يدعو للحشد والنفير بكل السبل للتصدي للمستوطنين

خطيب الأقصى يدعو للحشد والنفير بكل السبل للتصدي للمستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تحذر من تجاوزات حكومة الاحتلال لكل الأعراف والخطوط الحمراء بالقدس

منظمة التحرير تحذر من تجاوزات حكومة الاحتلال لكل الأعراف والخطوط الحمراء بالقدس

الأسرى الإداريون يعلنون خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي

الأسرى الإداريون يعلنون خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: اقتحام واستهداف الأقصى حلقة من حلقات تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين

"المنظمات الأهلية": اقتحام واستهداف الأقصى حلقة من حلقات تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين

خطيب الأقصى يدعو للحشد والنفير بكل السبل للتصدي للمستوطنين

خطيب الأقصى يدعو للحشد والنفير بكل السبل للتصدي للمستوطنين

رام الله: رفع علم فلسطين في كافة أرجاء بيتونيا

رام الله: رفع علم فلسطين في كافة أرجاء بيتونيا

&#34;المرور&#34; بغزة: ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; بغزة يدعو لمواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس

"الإعلامي الحكومي" بغزة يدعو لمواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس

عكرمة صبري: مسيرة الأعلام تجاوز لا سكوت عنه ومزاعم توحيد القدس كاذبة

عكرمة صبري: مسيرة الأعلام تجاوز لا سكوت عنه ومزاعم توحيد القدس كاذبة

منوعات

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد: فريال في &#34;باب الحارة&#34; تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: فريال في "باب الحارة" تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها &#34;حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش&#34;

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها "حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش"

عربي

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات

العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في &#34;اعتداءات&#34; على ناشطات صحراويات

العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في "اعتداءات" على ناشطات صحراويات