الأسرى الإداريون يعلنون خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأسرى الأداريين في سجون الاحتلال اليوم الأحد عن خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي في كافة السجون التي يتواجدون بها.وأكد الأسرى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تصعيد نضالي يخوضه الأسرى الإداريون ليكون بمثابة الرسالة الأخيرة لكل الأطراف لوقف هذه المجزرة المسمّاه الاعتقال الإداري، وذلك قبل فوات الأوان، والذهاب إلى الخيار الأخير الإضراب المفتوح عن الطعام.ودعا الأسرى كافة أبناء الشعب الفلسطيني والفصائل الوطنية والإسلامية بتصعيد الفعاليات للتضامن والوقوف معهم في معركتهم ضد هذا الاعتقال.وكان قرابة 500 أسير إداري قرروا مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بأشكالها المختلفة، في خطوة لمواجهة الاعتقال الإداري، ولفت أنظار العالم إلى قضيتهم.