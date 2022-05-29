شاهد: بدء "مسيرة الأعلام" بمدينة اللد بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن بدء انطلاق مئات المستوطنين وطلبة المدارس الدينية، في مسيرة استفزازية في مدينة "اللد" المحتلة، رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية.وانطلقت "مسيرة الأعلام"، في مدينة اللد المحتلة ، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وستمر المسيرة التي دعت إليها جماعات استيطانية يمينية متطرفة من الأحياء التي يسكنها فلسطينيون في المدينة.واقتحم 1044 مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت عشرة شبان من باب السلسلة.