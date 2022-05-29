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شؤون فلسطينية

شاهد: رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى ومرابطون يردون بالعلم الفلسطيني

شاهد: رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى ومرابطون يردون بالعلم الفلسطيني
رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنون باحات المسجد الأقصى، ورفعوا الأعلام  الإسرائيلية، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية وتكبيرات من المرابطين.

وساد التوتر الشديد في المسجد الأقصى بعد رفع علم الاحتلال في باحاته واعتداء قوات الاحتلال على المرابطين.

وقام شُبان فلسطينيين برفع العلم الفلسطيني في المسجد الأقصى ردًا على رفع الأعلام الإسرائيلية من قِبل المستوطنين.

واقتحم أكثر من 500 مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة.


 


 







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