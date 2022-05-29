شاهد: رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى ومرابطون يردون بالعلم الفلسطيني

وقام شُبان فلسطينيين برفع العلم الفلسطيني في المسجد الأقصى ردًا على رفع الأعلام الإسرائيلية من قِبل المستوطنين.واقتحم أكثر من 500 مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة.