عاجل

  • نفتالي بينت: في هذا اليوم نتعهد بأن القدس لن تُقسم أبداً

  • قناة (كان) الإسرائيلية: حوالي 1800 مستوطن اقتمحوا باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الأحد

شؤون فلسطينية

رام الله: رفع علم فلسطين في كافة أرجاء بيتونيا

رام الله: رفع علم فلسطين في كافة أرجاء بيتونيا
رام الله - دنيا الوطن
أطلق تنظيم حركة فتح في بيتونيا وبلدية بيتونيا، مُبادرة لرفع علم
فلسطين في كافة أرجاء المديـنة وعلى أعمدة الإنارة بشكل متوازي خاصةً في الشوارع الرئيسية وصولاً الى شارع "اللطرون" ومُعسكر (عوفر) المقام على أراضي الأهالي في المديـنة.

من جهته، أكد رئيس البلدية، ضياء قُرط أن أعلام فلسطين ستبقى حاضرة وبقوة رداً على مسيرة المستوطنين في باب العامود بالقدس المحتلة وعلى ممارسات المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستعتبر مبادرة دائمة يتم بموجبها تجديد كافة الأعلام بشكل مُتكرر ومتواصل على كافة أعمدة الإنارة دون انقطاع.

ودعا قُرط كافة البلديات والتجمعات للعمل على رفع العلم الفلسطيني بكثافة فوق أعمدة الإنارة وبكافة أرجاء المُدن، مشيراً إلى أن هذا العلم ارتقى من أجله آلاف الشهداء على طريق التحرر الوطني والخلاص من الاحتلال.



أخبار ذات صلة

شاهد: رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى ومرابطون يردون بالعلم الفلسطيني

شاهد: رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى ومرابطون يردون بالعلم الفلسطيني

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: اقتحام واستهداف الأقصى حلقة من حلقات تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين

"المنظمات الأهلية": اقتحام واستهداف الأقصى حلقة من حلقات تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين

خطيب الأقصى يدعو للحشد والنفير بكل السبل للتصدي للمستوطنين

خطيب الأقصى يدعو للحشد والنفير بكل السبل للتصدي للمستوطنين

كتائب الناصر صلاح الدين: لن نقف مكتوفي الأيدي وستظل أيدينا ضاغطة على الزناد

كتائب الناصر صلاح الدين: لن نقف مكتوفي الأيدي وستظل أيدينا ضاغطة على الزناد

&#34;المرور&#34; بغزة: ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; بغزة يدعو لمواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس

"الإعلامي الحكومي" بغزة يدعو لمواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس

شاهد: المتطرف بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى

شاهد: المتطرف بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى

أول تعليق من حماس على اقتحام المسجد الأقصى قُبيل &#34;مسيرة الأعلام&#34;

أول تعليق من حماس على اقتحام المسجد الأقصى قُبيل "مسيرة الأعلام"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: اقتحام واستهداف الأقصى حلقة من حلقات تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين

"المنظمات الأهلية": اقتحام واستهداف الأقصى حلقة من حلقات تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين

رام الله: رفع علم فلسطين في كافة أرجاء بيتونيا

رام الله: رفع علم فلسطين في كافة أرجاء بيتونيا

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; بغزة يدعو لمواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس

"الإعلامي الحكومي" بغزة يدعو لمواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس

عكرمة صبري: مسيرة الأعلام تجاوز لا سكوت عنه ومزاعم توحيد القدس كاذبة

عكرمة صبري: مسيرة الأعلام تجاوز لا سكوت عنه ومزاعم توحيد القدس كاذبة

المبادرة الوطنية: الشعب الفلسطيني لن يسمح لمسيرة المستعمرين بتكريس ضم واحتلال القدس

المبادرة الوطنية: الشعب الفلسطيني لن يسمح لمسيرة المستعمرين بتكريس ضم واحتلال القدس

حمادة: خيارات المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال مفتوحة ومتعددة

حمادة: خيارات المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال مفتوحة ومتعددة

القيادي في حماس عبد الرحمن شديد: إحياء الفجر العظيم وصلاة الضحى في الأقصى واجب

القيادي في حماس عبد الرحمن شديد: إحياء الفجر العظيم وصلاة الضحى في الأقصى واجب

هيئة مقدسية: صمود شعبنا ومقاومته يحمل رسالة أن &#34;مسيرة الأعلام&#34; لن تمر

هيئة مقدسية: صمود شعبنا ومقاومته يحمل رسالة أن "مسيرة الأعلام" لن تمر

منوعات

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد: فريال في &#34;باب الحارة&#34; تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: فريال في "باب الحارة" تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها &#34;حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش&#34;

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها "حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش"

عربي

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات

العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في &#34;اعتداءات&#34; على ناشطات صحراويات

العفو الدولية تدعو المغرب للتحقيق في "اعتداءات" على ناشطات صحراويات