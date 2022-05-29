رام الله: رفع علم فلسطين في كافة أرجاء بيتونيا



من جهته، أكد رئيس البلدية، ضياء قُرط أن أعلام فلسطين ستبقى حاضرة وبقوة رداً على مسيرة المستوطنين في باب العامود بالقدس المحتلة وعلى ممارسات المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.



وأشار إلى أن هذه المبادرة ستعتبر مبادرة دائمة يتم بموجبها تجديد كافة الأعلام بشكل مُتكرر ومتواصل على كافة أعمدة الإنارة دون انقطاع.



ودعا قُرط كافة البلديات والتجمعات للعمل على رفع العلم الفلسطيني بكثافة فوق أعمدة الإنارة وبكافة أرجاء المُدن، مشيراً إلى أن هذا العلم ارتقى من أجله آلاف الشهداء على طريق التحرر الوطني والخلاص من الاحتلال.







ودعا قُرط كافة البلديات والتجمعات للعمل على رفع العلم الفلسطيني بكثافة فوق أعمدة الإنارة وبكافة أرجاء المُدن، مشيراً إلى أن هذا العلم ارتقى من أجله آلاف الشهداء على طريق التحرر الوطني والخلاص من الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنأطلق تنظيم حركة فتح في بيتونيا وبلدية بيتونيا، مُبادرة لرفع علمفلسطين في كافة أرجاء المديـنة وعلى أعمدة الإنارة بشكل متوازي خاصةً في الشوارع الرئيسية وصولاً الى شارع "اللطرون" ومُعسكر (عوفر) المقام على أراضي الأهالي في المديـنة.