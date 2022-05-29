كتائب الناصر صلاح الدين: لن نقف مكتوفي الأيدي وستظل أيدينا ضاغطة على الزناد

رام الله - دنيا الوطنأصدر أبو يوسف، الناطق باسم كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، تصريحاً بشأن الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون في المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الأحد.وقال في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نعلن حالة التعبئة العامة ورفع الجهوزية الميدانية واستنفار المجاهدين للتصدي لأي حماقة صهيونية ترتكب بحق المسجد الأقصى".وأضاف "أبو يوسف": "لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد مسجدنا الأقصى تدنسه قطعان المستوطنين والمتطرفين الصهاينة، وستظل أيدينا ضاغطة على الزناد استعداداً لأي طارئ".وشدد على "أننا سنبقى الدرع لشعبنا والسيف الذي يقطع دابر الأعداء وأعوانهم ولن يغمض لنا جفن او تلين لنا قناة ونحن ندافع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم".