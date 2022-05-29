لمكتب الاعلامي الحكومي بغزة يدعو إلى مواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس

دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، "وسائل الإعلام إلى مواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا ومقدساتنا في مدينة القدس، وضرورة ربطها مع مخططات المحتل الخبيثة بالتهويد واجتثاث الوجود الفلسطيني هناك ومحاولات المس بالمسجد الأقصى وبناء ما يسمى الهيكل المزعوم".



وقال معروف، إننا "نؤكد إعلامياً على ضرورة استحضار البعد العربي والإسلامي والمسيحي، فقضية القدس تتجاوز في أهميتها نطاقنا المحلي وهي كانت على الدوام نقطة المركز في قضيتنا الوطنية والثابت الوطني الأهم في مقاومتنا للمحتل".





وحث معروف النشطاء وأبناء القدس على تكثيف الوجود الميداني في مواقع الأحداث والسعي الدؤوب لتوثيق كل ممارسات المحتلين العدوانية ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليرى العالم حقيقة هذا المحتل ومدى العقلية الإجرامية التي تحكم قادته.

رام الله - دنيا الوطن