شاهد: المتطرف بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى





يأتي ذلك تزامناً مع اقتحامات كبيرة ينفذها مئات المستوطنين لباحات المسجد، منذ صباح اليوم الأحد، قبيل ساعات قليلة من "مسيرة الأعلام" التي تنظمها منظمات يهودية يمينية، بمناسبة ما يسمى يوم "توحيد القدس".





وقال بن غفير عبر (تويتر): "اقتحمتُ هذا الصباح المسجد الأقصى في يوم القدس لن نستسلم لتهديدات المنظمات الإرهابية، نحن أصحاب المكان"، وفق زعمه.



















رام الله - دنيا الوطناقتحم عضو (كنيست) المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.