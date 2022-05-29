أول تعليق من حماس على اقتحام المسجد الأقصى قُبيل "مسيرة الأعلام"

عقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم قُبيل بدء "مسيرة الأعلام".



وقال الناطق باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم، إن "صمود متواصل و بطولات مستمرة يسطرها الشباب المقدسي والمرابطين والمرابطات في القدس المحتلة وداخل باحات المسجد الاقصى المبارك وعلى بواباته".



وأضاف "معركتنا من أجل القدس والأقصى مقدسة، ومفتوحة مع الاحتلال لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".





وأكد على أن "المواقف الثابتة للمقاومة الفلسطينية ورسائلها الواضحة للإحتلال والتضحيات العظيمة للشعب الفلسطيني وأهلنا في القدس التي تتجسد في باحات المسجد الاقصى وعلى بواباته، تمثل استعداد وجهوزية شعبنا الفلسطيني ومن خلفة المقاومة الباسلة للدفاع عن الأقصى ودفع ثمن تطهيره من دنس الاحتلال".



وقد اقتحمت الأفواج الأولى من المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وحاصرت المرابطين داخل المصلى القبلي قبل ساعات قليلة من "مسيرة الأعلام" التي ينوي عشرات المستوطنين تنفيذها في مدينة القدس، عند باب العمود اليوم الأحد.











رام الله - دنيا الوطن