المبادرة الوطنية: الشعب الفلسطيني لن يسمح لمسيرة المستعمرين بتكريس ضم واحتلال القدس





وأضافت المبادرة: إن مسيرة الأعلام التي ينظمها المستعمرين تمثل خرقا مكررا للقوانين الدولية و الإنسانية لأنها تسعى لتكريس الاحتلال غير الشرعي للقدس و ما أنتجه من استيطان استعماري وللاحتفال بالقرار غير الشرعي و غير القانوني بضم القدس.





وأكد مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية أن إصرار حكومة بنيت على تنفيذ المسيرة غير الشرعية عبر باب العامود وشوارع القدس القديمة يمثل تصعيدا و استفزازا مقصودا لمشاعر الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يمنع فيه جنود الاحتلال الفلسطينيين من رفع الأعلام الفلسطينية سواء في القدس ومدن الداخل أو في شوارع الضفة الغربية.





وحمل البرغوثي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج تصرفاتها، داعياً إلى التصدي للمستعمرين المستوطنين ومنعهم من تكريس احتلال القدس و ضمها مؤكدة أن مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده على أرض وطن منع وسيمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها اليوم :" إن الشعب الفلسطيني لن يسمح لمسيرة المستعمرين المستوطنين الإسرائيليين بتكريس احتلال وضم القدس".