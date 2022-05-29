حمادة: خيارات المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال مفتوحة ومتعددة

وتابع: "كل أشكال المقاومة في هذا الصدد مشروعة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، على غرار العمليات البطولية التي كانت في رمضان الماضي، إلى جانب المواجهة المسلحة من قطاع غزة".



وذكر حمادة أن "الخيارات مفتوحة، وليتوقع الاحتلال أي رد من شعبنا الفلسطيني"، مضيفا أنه "بعد أن أكدت المقاومة في أكثر من محطة أنها رممت ما تضرر أثناء معركة سيف القدس، بل راكمت قوة جديدة لمواجهة هذا الاحتلال، لا أظن أن الاحتلال لا يلقي بالا لتهديدات المقاومة".



وأردف قائلا: "يثبت السلوك على الأرض أن الاحتلال في أكثر من محطة تراجع عن بعض الخطوات أمام تهديدات المقاومة المسنود إلى سلاح، قد اختبر في أكثر من مرة، وأظهر أنه قادر على المواجهة وجاهز لها".



ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أهالي الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية إلى تصعيد وتيرة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، لإفشال مسيرة الأعلام الاستيطانية المزمعة يوم غدٍ الأحد في مدينة القدس.



وقالت دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الضفة الغربية: “ليكن يوم الأحد وما بعده جحيما على المحتل في كل مكان، لاستنزافه وتشتيته وإرباكه”، مؤكدة أن مسيرة الأعلام عدوان يقتضي حراكا فلسطينيا شاملا، يبدأ من تكثيف الاعتكاف والرباط في باحات الأقصى لحمايته.



وأشارت إلى أهمية أن يمتد ذلك إلى كل بقعة تدنسها تلك المسيرة، موضحة أنه “يجب على أبطالنا وفرساننا تكثيف الاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه على امتداد خط سيرهم، لترتفع أعلامنا وتسقط أعلامهم، ويعلو تكبيرنا وتخفت هتافاتهم العنصرية”.



وكانت حراكات وقيادات وطنية، دعت إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك باكرا ورفع العلم الفلسطيني في كل ربوع القدس وصولا إلى ساحة باب العامود، في اليوم الذي يعتزم المستوطنون فيه تنظيم مسيرة الأعلام الاستيطانية.



ويخطط المستوطنون لتنظيم مسيرتهم التي سيتخللها اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد من الساعة 07:00 وحتى 11:00، ومن الساعة 13:30 حتى 14:30 ظهرا، بمشاركة حاخامات وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس وشخصيات عديدة.









رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أن خيارات المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال وجرائمه مفتوحة ومتعددة، وذلك قبيل مسيرة الأعلام المزمعة يوم الأحد في مدينة القدس المحتلة.وأوضح حمادة أن "المقاومة لا تريد أن تترك للاحتلال حرية الظن أن خيار الرد سيكون من مكان واحد، وهو خيار واحد"، مشددا على أن "خيارات المقاومة متعددة وساحات الرد ممتدة من شمال فلسطين إلى جنوبها".