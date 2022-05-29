القيادي في حماس عبد الرحمن شديد: إحياء الفجر العظيم وصلاة الضحى في الأقصى واجب

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، إن شد الرحال للأقصى واجب، داعيا لشد الرحال إليه اليوم الأحد، والتصدي لمسيرة الأعلام واقتحامات المستوطنين للمسجد.وأضاف شديد: "ليعلم المحتل أن للأقصى رجال يحمونه بصلاتهم وصدورهم"، مطالبا الفلسطينيين بأداء فجر "لن ترفع أعلامكم" ، ومواصلة الرباط والاعتكاف وأداء صلاةالضحى.وتابع: " الأقصى ينتظركم فانتظروا الإشارة"، داعيا كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى والقدس عدم التردد في الذهاب إليه يوم غد الأحد، ونصرته بكافة الأشكال.وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن خيارات المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال وجرائمه مفتوحة ومتعددة، وذلك قبيل مسيرة الأعلام المزمعة يوم غدٍ الأحد في مدينة القدس المحتلة.وقال حمادة: "كل أشكال المقاومة في هذا الصدد مشروعة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، على غرار العمليات البطولية التي كانت في رمضان الماضي، إلى جانب المواجهة المسلحة منقطاع غزة".ودعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الفلسطينيين في مدينة القدس، وعموم الضفة الغربية، وأراضينا المحتلة عام 48، إلى النَّفير العام يوم غدٍ الأحد، وشدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.كما دعت الحركة للاحتشاد الواسع في عموم فلسطين المحتلة وخارجها دفاعاً عن القدس والأقصى، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفع العلم الفلسطيني في كل مكان تأكيداًعلى عروبة الأرض والقدس.