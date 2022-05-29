طالع تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الأربعاء

يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



الاثنين 2022/05/30: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2022/05/31: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الأربعاء 2022/06/01: يكون الجو حارا وجافا نهارادافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.



خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي المدينـة اليـوم ع- ص غـداً ع- ص بعد غـد ع- ص المدينـة اليـوم ع – ص غـداً ع – ص بعد غـد ع- ص القدس 32-20 32-20 30-20 بيت لحم 32-20 32-20 30-20 رام الله والبيرة 31-19 31-19 29-19 طولكرم 33-20 33-20 31-20 نابلس 33-20 33-20 31-20 قلقيلية 33-20 33-20 31-20 جنين 36-21 36-21 34-21 سلفيت 32-20 32-20 30-20 طوباس 37-22 37-22 35-22 روابي 33-20 33-20 31-20 الخليل 31-19 31-19 29-19 غزه 31-21 31-21 29-21 أريحا 41-25 41-25 39-25 خانيونس 31-21 31-21 29-21 الأغوار الشمالية 39-23 39-23 39-23 رفح 32-20 32-20 30-20



رام الله - دنيا الوطن