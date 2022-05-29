(معاريف) تنشر تفاصيل عن شرطة الاحتلال الإسرائيلية التي ستؤمن مسيرة الأعلام





وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلت معاريف أنه "تم الانتهاء من الاستعدادات لتجنيد جنود احتياط من شرطة الحدود".



وذكرت الصحيفة: "ويشمل الانتشار الأمني ​​قوات من منطقة حدود القدس، بالإضافة إلى ذلك تم تجنيد ثلاث سرايا احتياط من شرطة الحدود، بما في ذلك حوالي 200 من جنود الاحتياط الذين انضموا إلى شركة احتياطي كانت تعمل بالفعل".



وأردفت الصحيفة: "أنهت الشرطة استعداداتها العملياتية لمسيرة الأعلام التي ستنطلق من مدينة اللد،وسيقوم عدد كبير جدًا من رجال الشرطة من مركز شرطة اللد، جنبًا إلى جنب مع حرس الحدود ومقاتلي "YSM"، بترتيبات مرور خاصة لتأمين المشاركين في الحدث، كجزء من الموافقة على الخطة التشغيلية".





وبحسب الصحيفة، أوعز قائد المنطقة المركزية، آفي بيتون بالاستعداد بأقصى الدرجات لأي سيناريو".





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن نحو 3000 شرطي سيؤمنون مسيرة الأعلام، بينهم ثلاث سرايا احتياط من حرس الحدود.وواصلت الصحيفة: "تستعد شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع زيادة أعداد القوات لمسيرة الأعلام".