نقابة الصحفيين تحذر من استمرار الاحتلال بارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين

رام الله - دنيا الوطنحذرت نقابة الصحفيين من استمرار الاحتلال بارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين، وتعمد استهدافهم في ميادين العمل، ودعت الصحفيين الى تكثيف التغطية الإعلامية ومواصلة تعرية الاحتلال ومحاولات مساسه بالقدس ومقدساتها.وقالت النقابة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تصريحات المتحدث باسم شرطة الاحتلال بالقدس، وطلبه من الصحفيين ارتداء سترات الصحافة وإبراز البطاقات التعريفية خلال تغطية ما يسمى بمسيرة الاعلام، هي توطئة لاعتداءات جديدة، ومحاولة خائبة لتخويف الصحفيين وثنيهم عن القيام بواجباتهم المهنية والوطنية، وأكدت ان الصحفيين يردون على كل جريمة واعتداء جديد، بإصرار أكبر على مواصلة التغطية وتكثيفها.وفي السياق استنكرت النقابة اعتداء المستوطنين ليل السبت على الزميل عبد القادر قباجة وتحطيم زجاج سيارته قرب مستعمرة (بيت إيل)، والعربدة التي مارسها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال على الصحفيين اثناء تغطيتهم الاحداث في بلدة حوارة جنوبي نابلس.وجددت النقابة دعوتها لتوفير حماية دولية ميدانية للصحفيين، وخاصة في نقاط التماس والمناطق التي تشهد مواجهات، ودعت المجتمع الدولي الى استخلاص العبر من صمته ومحاباته للاحتلال، ما أفضى الى ارتكابه جريمة اعدام الشهيدة شرين ابو عاقلة، والشروع بالقتل للصحفي علي السمودي.