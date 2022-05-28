جرار: مسيرات الأعلام منعطف خطير ومهم في مسار القضية

رام الله - دنيا الوطنقالت القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، اليوم السبت، إن "مسيرات الأعلام الإسرائيلية ستمثل منعطفًا خطيرًا ومهمًّا في مسار القضية الفلسطينية".وأكدت في تصريحات لـ"حرية نيوز"، أن الهدف من المسيرة، هو الادعاء الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة القدس، وفرض الشروط الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني.ونوهت جرار إلى أن المسيرات تجابه بمواقف شعبية ووطنية رافضة لها، موضحة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل هذا الاستفزاز.ويخطط المستوطنون، مساء غد الأحد، لتنظيم مسيرة استفزازية في مدنية القدس ورفع الأعلام الإسرائيلية فيها، حيث ستمر المسيرة في ساحة باب العامود والبلدة القديمة.