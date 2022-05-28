القيادي "بدران" يدعو الفلسطينيين للنفير ومواجهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، اليوم السبت، الفلسطينيين في مختلف المدن والقرى، للحشد ومواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين، ورفع العلم الفلسطيني غدا الأحد.وشدد بدران على أهمية المشاركة الشعبية الحاشدة في المظاهرات التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية والحراكات الشعبية غدا الأحد لمواجهة العدوان الصهيوني في القدس، وما يسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية.ونوه إلى أن المقاومة بكل أشكالها كفيلة بوضع حد للعربدة الصهيونية، مضيفا "إن قوى شعبنا متوحدة خلف قضية القدس، وفي خندق مواجهات العدوان الصهيوني".وأشار بدران إلى أهمية الدعم والإسناد الشعبي والرسمي العربي والإسلامية لمقاومة الفلسطينيين في الداخل، داعيا جماهير الأمة للتعبير عن رفضها للظلم والطغيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.