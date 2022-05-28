العاروري: الضفة سند وعون للمقدسيين في إفشال مخطط المستوطنين ومسيرتهم الاستفزازية





وشدد في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، على أن "الضفة بما تمثله من سوار محيط بالقدس ألّا تدخر أي وسيلة للذود عن المسجد الأقصى، ومواجهة الاحتلال وإرباكه".



ودعا أبناء شعبنا في القدس إلى الحشد والرباط للدفاع عن المسجد الأقصى، والتواجد داخل المسجد وفي البلدة القديمة، وصد مسيرة الأعلام التي دعا إليها المستوطنون يوم غد الأحد.



وقال العاروري في كلمة خاصة خلال حفل تكريم شهداء معركة سيف القدس في مدينة خانيونس إن شعبنا يتحضر لمعركة قريبة لا محالة، لدحر الاحتلال وتطهير المقدسات ونيل الحرية الكاملة.







ولفت العاروري إلى الدور الكبير والمحوري الذي لعبته معركة سيف القدس في التأسيس لمرحلة جديدة من الصراع مع العدو، وما حققته من نتائج استراتيجية لصالح قضيتنا ووحدة ساحات الوطن في مواجهة الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري، أن "الضفة هي سند وعون للمقدسيين في إفشال مخطط المستوطنين ومسيرتهم الاستفزازية".