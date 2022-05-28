الهندي: الاحتلال سيزيد حسرة أكثر من العام الماضي والفلسطينيون سيواجهون مخططاته



وأضاف الهندي: "الاحتلال يستهين بتهديدات المقاومة وهذه الاستهانة أصبحت حسرة عليه و الشعب الفلسطيني سيواجه كل إجراءات ومخططات الاحتلال".



يذكر أن مسيرة للمستوطنين ستنطلق غدًا الساعة الرابعة مساء (بحسب يديعوت أحرنوت) ستتجمع عند باب العمود بحسب الدعوات من حكومة الاحتلال وأحزاب إسرائيلية متطرفة، فيما تعرف بـ"مسيرة الأعلام".







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم السبت، إن "هذا العام ستزيد حسرة الاحتلال والمستوطنين أكثر من العام الماضي".