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شؤون فلسطينية

الهندي: الاحتلال سيزيد حسرة أكثر من العام الماضي والفلسطينيون سيواجهون مخططاته

الهندي: الاحتلال سيزيد حسرة أكثر من العام الماضي والفلسطينيون سيواجهون مخططاته
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم السبت، إن "هذا العام ستزيد حسرة الاحتلال والمستوطنين أكثر من العام الماضي".

وأضاف الهندي: "الاحتلال يستهين بتهديدات المقاومة وهذه الاستهانة أصبحت حسرة عليه و الشعب الفلسطيني سيواجه كل إجراءات ومخططات الاحتلال".

يذكر أن مسيرة للمستوطنين ستنطلق غدًا الساعة الرابعة مساء (بحسب يديعوت أحرنوت) ستتجمع عند باب العمود بحسب الدعوات من حكومة الاحتلال وأحزاب إسرائيلية متطرفة، فيما تعرف بـ"مسيرة الأعلام".


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