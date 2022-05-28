تسجيل إصابة ثانية بجدري القردة في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابة ثانية بمرض "جدري القردة"، لشاب في الثلاثينيات من عمره.وأفادت أن الشاب أحيل شاب إلى مستشفى "شيبا تل هشومير" بعد عودته من الخارج، وجرى تشخيص إصابته بمرض جدري القردة، مشيرةً إلى أن حالة المصاب توصف بالطفيفة، حيث خضع لتلقي العلاج ثم جرى تسريحه إلى المنزل بعد تعافيه.وكانت إسرائيل قد سجّلت الحالة الأولى بالمرض لشاب عائد من رحلة في شرق أوروبا، قبل نحو أسبوع.وقالت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 200 إصابة بمرض جدري القردة سجلت بأكثر من 20 دولة حول العالم.