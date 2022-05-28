هنية: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء والمسجد الأقصى حق لنا وملك أيدينا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم السبت، إن "الاحتلال يريد أن يجعل من مسيرة الأعلام محطةً لتخطي منجزات معركة "سيف القدس" وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة".وواصل هنية، تعقيباً على التحضيرات لمسيرة الأعلام في القدس: "نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الأقصى حق لنا وملك أيدينا".يذكر أن مسيرة للمستوطنين ستنطلق غدًا الساعة الرابعة مساء (بحسب يديعوت أحرنوت) بدعوة من حكومة الاحتلال وأحزاب إسرائيلية متطرفة، فيما تعرف بـ"مسيرة الأعلام".