بينيت: مسيرة الأعلام ستقام كالمعتاد وستمر من باب العامود

قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم السبت، إن "مسيرة الأعلام ستقام كالمعتاد وستمر من باب العامود".



وحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية، أجرى بينيت تقييمًا للوضع قبل مسيرة العلم، مؤكدًا أن "مسار المسيرة سيبقى كم هو مخطط له، وستستمر الأنشطة في الحرم القدسي".



يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من "مسيرة الأعلام" التي ينوي عشرات المستوطنين تنفيذها في مدينة القدس، عند باب العمود غدًا الأحد.











رام الله - دنيا الوطن