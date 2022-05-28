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مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى دبولي، اليوم السبت، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، في أبو ظبي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأعرب مصطفى مدبولي عن سعادته بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الثنائي، وكذلك على صعيد التعاون الثلاثي مع الأردن، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لافتا إلى أن أحد المجالات الواعدة للتعاون المصري الإماراتي يتمثل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن هناك توجيهات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيادة التعاون مع الأشقاء في الإمارات في هذا المجال، في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

كما تطرق مدبولي إلى مشروعين للطاقة المتجددة، الأول يتعلق بتوليد 10 آلاف ميغاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، والثاني توليد 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إنشاء ممر للطاقة النظيفة، ونقلها من خلال شبكة منفصلة، ثم بيعها للمصانع التي ترغب في الدخول في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفق صحيفة "الوطن".

من جهته، رحب الوزير الإماراتي، سلطان الجابر، بتعاون الإمارات مع مصر في المشروعات التي ذكرها رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تؤكد دوما على إيلاء التعاون مع مصر أهمية خاصة.

وأوضح الجابر أن "هناك فرصة سانحة لاستغلال الزخم المتعلق باستضافة مصر لمؤتمر المناخ "Cop27" والقيام بمشروعات تتعلق بالطاقة النظيفة، مشيرا إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

وشدد على "وجود رغبة قوية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير كل سبل النجاح لهذه المبادرة"، مشيدابما حققته فرق الخبراء من الدول الثلاث على مدار الشهر الماضى من توافق حول القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وأضاف أن الإمارات كعادتها دوماً ستكون شريكا موثوقاً في التنفيذ الدقيق لمشروعات تلك المبادرة.

وذكرت "الوطن" أنه جرى الاتفاق في ختام الاجتماع على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تم مناقشتها خلال المقابلة، حيث أكد رئيس الوزراء المصري أنه سوف يتابع بنفسه تقدم أعمال فرق العمل، حتى يتسنى تسريع التوقيع في أقرب وقت ممكن.

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عربي

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