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المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات

المغرب.. البحرية الملكية تعترض قارب سريعا وتصادر 1.5 طن من المخدرات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر عسكري في المغرب بأن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية أحبطت عملية لتهريب المخدرات، يوم الجمعة، بعد مطاردة قارب سريع قبالة ساحل مدينة طنجة.

وذكر المصدر أن البحرية الملكية كانت تقوم بمهامها في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن هذه العملية مكنت من حجز 41 حزمة من المخدرات كتلتها الإجمالية حوالي طن ونصف طن، بحسب روسيا اليوم.

وأكد أنه تم نقلها إلى ميناء طنجة المدينة وتسليمها لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات المعمول بها.

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