الأحمد: الصراع مع الاحتلال مفتوح بكل الاتجاهات ولن نسمح بانتقاص سيادتنا





وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة صوت فلسطين: "أن سياسة حكومة الاحتلال تشير إلى الطبيعة العنصرية الفاشية التي يريد بها إحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين أمام تقاعس المجتمع الدولي خاصة دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة المنحازة تاريخياً لاسرائيل حتى تصبح دولة وظيفية لمصالحهم في الشرق الاوسط والمنطقة".





ودعا الأحمد "أبناء شعبنا لمجابهة ومواجهة مسيرة الأعلام غداً ورفع الأعلام الفلسطينية بأعداد مضاعفة ليبقى طاغيا في سماء فلسطين"، مؤكداً أننا "لن نسمح بانتقاص سيادتنا الفلسطينية خاصة في عاصمتنا المحتلة".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم السبت: "إن الصراع مع الاحتلال مفتوح تماماً ويجب أن لا يتوقف إلا بإنهاء الاحتلال والكف عن سياساته الإجرامية من قتل وتدمير واعتداء على الأرض الفلسطينية في إطار التوسع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني".