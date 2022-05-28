صورة.. كتائب القسام توجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي





وقالت في الرسالة: "بالراجمات.. الساجدات.. الصادحات بثأرنا عبر الزمان المرسلات.. العاصفات..القاذفات برعبنا وجه الكيان".



يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من "مسيرة الأعلام" التي ينوي عشرات المستوطنين تنفيذها في مدينة القدس، عند باب العمود غدًا الأحد.



وخاضت الفصائل الفلسطينية في شهر آيار/مايو العام الماضي، حربًا ضد الاحتلال الإسرائيلي، جراء الأحداث التي شهدها حي الشيخ جراح، والمسجد الأقصى.









رام الله - دنيا الوطننشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، رسالة عبر حسابها على (تيلجرام).