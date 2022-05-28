شؤون فلسطينية

شاهد: رئيس أركان الجيش الإيراني يتفقد قاعدة سرية للطائرات المسيَّرة

شاهد: رئيس أركان الجيش الإيراني يتفقد قاعدة سرية للطائرات المسيَّرة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية محمد باقري، اليوم الخميس، قاعدة سرية للطائرات المسيرة التابعة للجيش.

واطلع باقري خلال هذه الزيارة على أحدث قدرات الجيش في مجال إنتاج مختلف الطائرات بدون طيار العسكرية والهجومية وبعيدة المدى.

ومع تشغيل هذه القاعدة التي تم تصميمها وبنائها في عمق الارض، تصبح الجمهورية الإسلامية الايرانية القوة المتفوقة في مجال الطائرات المسيرة في المنطقة.

وقال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة "محمد باقري" : إن الجيش الايراني وفي ضوء وعيه ازاء طبيعة الصراعات المستقبلة، داب على تجهيز نفسه باحدث المعدات والاعتدة العسكرية التقنية، وانطلاقا من هذه الرؤية حقق انجازات ملفتة على صعيد انتاج الطائرات المسيرة لحد اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

 باقري أدلى بهذا التصريح، أمام جمع من القادة والمسؤولين لدى القاعدة 313 التابعة للجيش الايراني والمخصصة لتصنيع المسيرات.

وأعرب رئيس هيئة الاركان عن ارتياحه، في ضوء تعاظم اقتدار الجيش الايراني وانجازاته الملفتة في مجال تصنيع الطائرات من دون طيار.

ولفت، بأن المواجهات العسكرية الراهنة بجميع اشكالها الدفاعية والهجومية والبرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والحروب السيبرانية والعمليات الاستطلاعية وما شاكل ذلك، عززت من دور الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة مقارنة بسائر المعدات والاجهزة الستراتيجية.

واستدل باقري في هذا السياق، بالتجارب التي خلفتها المعارك الاخيرة في منطقة القوقاز واوكرانيا، وقبلها خلال الحرب ضد الارهاب في سوريا والعراق؛ مبينا ان هذه الخبرات تؤكد على دور الطائرات من دون طيار الاستثنائي والمتعاظم يوما بعد يوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية : إننا لن نقلل من شان التهديدات التي من حولنا على الاطلاق، ولا نعتبر عدونا نائما، بل سنواصل رصد تحركاته بكل جاهزية وتاهب.


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